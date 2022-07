Høyeste nivå av pessimisme blant investorer siden 2008

Forventningene til global vekst og bedriftsoverskudd har stupt til et rekordlavt nivå, ifølge en månedlig fondsforvalterundersøkelse gjennomført av Bank of America. Fondsforvalterne har derfor redusert sin risikoeksponering, og sitter nå med den høyeste kontantbeholdningsandelen på over to tiår.

Over 6 prosent i kontanter

Undersøkelsen, som ble gjennomført av nesten 300 investorer med en samlet forvaltningssum på mer enn 800 mrd. dollar, avslører et pessimismenivå høyere enn både da coronaviruset sørget for sosial nedstengning i 2020 og under den globale finanskrisen i 2008.

«Frykten for en resesjon har økt til nivåer sist sett i mai 2020, mens investorsentimentet forblir på et maksimalt nivå av bearishness», sier den amerikanske investeringsbanken, ifølge Reuters.

Investorene i undersøkelsen har økt kontantbeholdningen til mer enn 6 prosent, det høyeste nivået siden oktober 2001, mens allokeringen i aksjer har sunket til nivåer sist sett da Lehman Brothers kollapset i 2008.

Inflasjon

Ifølge fondsforvalterne er inflasjonen den største risikoen for de globale markedene, etterfulgt av en global resesjon. Likevel forventer tre fjerdedeler av fondsforvalterne i undersøkelsen at inflasjonen vil falle i løpet av de neste 12 månedene. Ukraina-konflikten har sunket til femteplass.

Halvparten av de spurte investorene ønsker at amerikanske bedrifter skal styrke balansen, mens mindre enn en tredjedel ønsker å se høyere investeringsaktivitet, ifølge Reuters.