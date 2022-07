Britisk inflasjon nådde en ny 40-års topp i juni, noe som forsterket levekostnadskrisen i Storbritannia. Bank of England (BOE) er under sterkt press om å sette en aggressiv renteøkning neste måned.

Konsumprisindeksen i Storbritannia steg 0,8 prosent på månedsbasis og 9,4 prosent på årsbasis i juni.

På forhånd var det ventet at prisene skulle stige 0,7 prosent på månedsbasis og 9,3 prosent på årsbasis, ifølge Trading Economics.

Produsentprisene i Storbritannia var opp 1,4 prosent på månedsbasis og 16,5 prosent på årsbasis i juni. På forhånd var det ventet at produsentprisene skulle være opp 1,1 prosent på månedsbasis og 16,0 prosent på årsbasis, ifølge Trading Economics.

Negative utsikter

– Konsumprisene steg 9,4 prosent fra året før, den største økningen siden februar 1982, uttalte Office for National Statistics onsdag.



Økningen fra 9,1 prosent i mai ble mye drevet av økningen på 9,3 prosent i drivstoffpriser i løpet av måneden, skriver Bloomberg.

BEKYMRET: Bank of Englands guvernør Andrew Bailey. Foto: Bloomberg

Prisene stiger nå langsommere enn lønningene. For husholdningene ser det ikke ut til noe bedring, med en inflasjonsprognose på 11 prosent i oktober når vi snart ser starten på nok energiprisøkning. Tirsdag truet flere britiske fagforeninger med ytterligere streik etter at regjeringen tilbød lavere lønnsøkning enn forventet.

I mellomtiden er Bank of England bekymret for at den økte inflasjonen kan bli forankret i samfunnet hvis økende lønns- og råvarekostnader tvinger bedrifter til å fortsette å øke prisene.

I sin årlige Mansion House-tale i London i går kveld la BOE-guvernøren Andrew Bailey fram muligheten for å øke styringsrenten med et halvt prosentpoeng i august. Slik håper sentralbanken at de kan tvinge inflasjonen ned igjen rundt målet på 2 prosent på lengre sikt.

Om dette gjennomføres vil det være den første økning på et halvt prosentpoeng siden BOE ble uavhengige i 1997.