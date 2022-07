Sjefen for Den europeiske sentralbanken (ESB), Christine Lagarde, har tidligere sendt tydelige signaler om at intensjonen er å heve styringsrenten med 25 basispunkter på denne ukens møte.

Men markedet responderte tirsdag raskt på rapporter fra ikke-navngitte kilder nær ESB om at det vurderes en renteøkning på 50 basispunkter. Fra å prise inn 29 til 36 basispunkter før lunsj tirsdag, ligger markedet i dag inne med 37,5 basispunkter – eller 50 prosent sannsynlighet for en heving på 50 basispunkter.

– Holdt døren på gløtt

En slik renteøkning vil ta styringsrenten tilbake til null etter en lengre periode.

«Lagarde har riktignok holdt døren på gløtt for 50 basispunkter gjennom sine uttalelser. Hun har hele tiden presisert at ESB vil la seg styre av dataene og at om det kommer tall som indikerer at inflasjonen er sterkere, er det mulig å trå til hardere. Dataene så langt taler sånn sett for en sterkere heving», skriver seniorøkonom Oddmund Berg i DNB Markets i onsdagens morgenrapport.

Endelige tall fra Eurostat bekreftet tirsdag en juni-inflasjon på 8,6 prosent på årsbasis og en kjerneinflasjon på hele 3,7 prosent.

TOLKER BØRSOPPGANGEN: Seniorøkonom Oddmund Berg i DNB Markets. Foto: Iván Kverme

«I tillegg har ESB observert at Fed fortsetter å motta inflasjonsoverraskelser i USA og allerede har hevet 250 basispunkter. Svekkelsen av euroen bidrar til at impulsene fra importert inflasjon vil bli sterkere i perioden som kommer», fortsetter Berg.

– En vanskelig spagat

Han understreker at ESB står i en vanskelig spagat for øyeblikket.

«Vekstutsiktene er ikke gode, krigen skaper usikkerhet og energisituasjonen gjør det hele ekstra ubehagelig. Enkelte er bekymret for at utsiktene for vekst vil bli så svake at uansett hva som kommer av heving nå, vil man måtte gå tilbake i stimulusmodus utover høsten og inn i neste år», skriver seniorøkonomen videre.

«Det å heve mer enn signalisert kan dessuten skape noe markedsuro og være en vanskelig innrømmelse av at man har tatt feil av inflasjonsutsiktene», legger han til.

Vedder mot politikkfeil

Europeiske børser snudde opp utover tirsdagen, og har blitt fulgt opp av markant oppgang i USA og Asia før pilene peker videre oppover fra start i Europa onsdag.

«Mange er av den oppfatning at ESB ligger langt bak kurven. Å komme for sent på banen med rentehevinger kan være mer skadelig for økonomien på lang sikt. En kan derfor tolke reaksjonen som et tegn på at markedet nå ser det som mindre sannsynlig at ESB begår politikkfeil og at utsiktene for økonomien (og renter) på lengre sikt er bedre hvis inflasjonen takles tidlig», resonnerer Berg i DNB Markets.

Euroen har reagert med å styrke seg kraftig, og EURUSD står onsdag morgen i 1,025 etter å ha vært i paritet i forrige uke.