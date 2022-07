Japans sentralbank holder renten uendret

Den japanske sentralbanken (BOJ) har besluttet å holde styringsrenten uendret på -0,10 prosent. På forhånd var det også ventet at renten ville bli holdt uendret på -0,10 prosent, ifølge konsensusprognose fra Trading Economics.

Videre vil sentralbanken vil fortsatt kjøpe tilstrekkelige med statsobligasjoner til å holde renten på den 10-årige statsobligasjonen nær null prosent. Kjøp av statsobligasjoner er uten øvre grense, og kjøp på 0,25 prosent, det øvre nivået i det målsatte intervallet, vil bli foretatt hver dag.

Bank of Japan «vil ikke nøle med å handle når det er nødvendig», og forventer at styringsrentene forblir på nåværende nivåer eller lavere.



Medlem Goushi Kataoka var uenig og ønsket å endre de fremtidsrettede utsiktene for å forankre det mer til inflasjonsmålet. Sentralbanken venter nå en BNP-vekst på 2,4 prosent i 2022, ned fra prognosen i april på 2,9 prosent. I 2023 ventes BNP-veksten å være 2,0 prosent, fra anslaget på 1,9 prosent i april.

Kjerneinflasjonen ventes nå å være 2,3 prosent i 2022, opp fra anslaget i april på 1,9 prosent. I 2023 ventes kjerneinflasjonen å være 1,4 prosent, opp fra 1,1 prosent i april.

TDN Direkt