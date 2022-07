DNB: – Kriseplanen ble annonsert i går

Rørledningen Nord Stream 1, som frakter gass fra Russland til Europa, har avsluttet vedlikeholdsarbeidet som medførte at rørledningen var ute av drift. Det var lenge usikkert om det i det hele tatt ville bli gjenopprettet gassfrakt etter vedlikeholdsarbeidet.

Nå har imidlertid Putin uttalt at sanksjoner har ført til at enkelte deler som trengs er forsinket, og at ledningen derfor vil operere på 20 prosent kapasitet - det samme som før vedlikeholdsprosessen.

Berg skriver videre at EU i går foreslo å kutte forbruket av russisk gass med 15 prosent som respons på den usikre gassflyten. Kriseplanen ble annonsert i går, og varigheten skal være 8 måneder. Forslaget må godkjennes av alle medlemslandene i EU, og hvorvidt planen godkjennes kan bli kjent så tidlig som neste uke.

Høy inflasjon og færre boligsalg

Videre diskuteres den høye inflasjonen i verden. I Storbritannia steg inflasjonen til 9,4 prosent i juni, som lå noe over konsensusestimater. Det forventes at den britiske sentralbanken vil heve styringsrenten med 50 basispunkter i august.

Tall for bruktboligsalget i USA i juni viste et fall på 5,4 prosent, som lå langt over konsensusestimatet på 1,1 prosent. Bruktboligsalget er nå på sitt laveste nivå på to år. Berg mener at med forventninger om rentehevinger fra FED, kan den svake utviklingen vare en stund til.