Ukrainas sentralbank devaluerer hryvnia for å beskytte sine utenlandske valutareserver, går det frem av en pressemelding torsdag.

Hryvnia-kursen settes nå til 36,5686 pr. dollar, noe som tilsvarer en devaluering på 25 prosent fra 29,25 som den har stått i de siste fem månedene.

Sentralbanken begrunner avgjørelsen med et «skifte i fundamentale parametre» for ukrainsk økonomi, i tillegg til den sterkere dollaren.

«Tiltaket vil forbedre ukrainske produsenters konkurransedyktighet, konvergere vekslingsbetingelser for ulike grupper av bedrifter og husholdninger og gjøre økonomien mer motstandsdyktig i løpet av krigen», skriver banken, som mener devalueringen vil ha «begrenset effekt» på inflasjonen.

Eksportører turte ikke å veksle

Ukrainske eksportinntekter har vært under press fordi eksportører har vegret seg for å veksle på den tidligere kursen, ettersom den ikke tok høyde for nesten et halvår med nedgang for ukrainsk økonomi.

Devalueringen kommer dagen etter at en gruppe regjeringer i den såkalte Paris-klubben, inklusive USA, gikk med på å utsette ukrainsk gjeldsbetjening frem til utgangen av 2023.

Ifølge en separat melding holder Ukrainas sentralbank samtidig styringsrenten uendret på 25 prosent.