ESB hever renten for første gang på 11 år

Den europeiske sentralbanken (ESB) endrer sentralbankens marginale innskuddsrente til 0,00 prosent, fra tidligere minus 0,50 prosent.

På forhånd var det ventet at den marginale innskuddsrenten ville bli endret til minus 0,25 prosent, ifølge Trading Economics.

Hovedrefinansieringsrenten endres til 0,50 prosent, fra tidligere 0,00 prosent, mot ventet 0,25 prosent.

Den marginale utlånsrenten endres til 0,75 prosent, fra tidligere 0,25 prosent.

Fjerner negativ rente

Rådet i den europeiske sentralbanken (ESB) vurderte det som hensiktsmessig å ta et større første skritt på normaliseringsbanen for styringsrenten enn signalisert på forrige møte. Det fremgår av en pressemelding fra sentralbanken torsdag.

Beslutningen baserer seg på rådets oppdaterte vurdering av inflasjonsrisiko og den forsterkede støtten fra Transmission Protection Instrument (TPI) for effektiv overføring av pengepolitikken. Den vil støtte tilbakeføring av inflasjonen til rådets mellomlangsiktige mål ved å styrke forankringen av inflasjonsforventningene og ved å sikre at etterspørselsforholdene tilpasser seg for å nå inflasjonsmålet på mellomlang sikt, opplyses det.

På rådets kommende møter vil ytterligere normalisering av rentene være hensiktsmessig, opplyses det.

Dagens beslutning om å gå fra negative renter gjør at rådet kan gjøre en overgang til en "møte-for-møte"-tilnærming for rentebeslutninger. Rådets fremtidige rentebane vil fortsette å være dataavhengig og vil bidra til å innfri inflasjonsmålet på to prosent på mellomlang sikt.

Sentralbanken opplyste 9. juni at rentene da var ventet å bli hevet med 25 basispunkter på juli-møtet, og videre var rentene ventet å bli satt opp igjen i september. Sentralbanken viste da til at hevingen i september ville være avhengig av inflasjonsutsiktene på mellomlangsikt, og påpekte at hvis inflasjonsutsiktene på mellomlang sikt vedvarte eller ble forverret, ville en større økning være passende i september.

ECB opplyste også at etter september forventet sentralbanken at en gradvis, men vedvarende bane for ytterligere renteøkninger ville være hensiktsmessig.

