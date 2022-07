Den europeiske sentralbanken (ESB) venter at inflasjonen vil forbli uønsket høy i noe tid. Det sier sentralbanksjef Christine Lagarde under en pressekonferanse torsdag.

– Prispress sprer seg over flere sektorer. Svekkelsen av euroen gir også prispress, sier Lagarde, og legger til at inflasjonsrisikoen er på oppsiden.

Torsdag ble det kjent at ECB har godkjent Transmission Protection Instrument (TPI), og under pressekonferansen torsdag opplyste Lagarde at rådsmedlemmene enstemmig godkjente TPI.

Videre sa sentralbanken at det var konsensus blant alle medlemmene om dagens beslutning om å heve rentene med 50 basispunkter.

TDN Direkt