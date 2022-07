Russland har større ambisjoner enn å okkupere den østlige delen av Donbas-regionen, sier den russiske utenriksministeren Sergey Lavrov onsdag. Vestlig etterretning har derimot liten tro på videre russisk suksess.

– De vil måtte stoppe opp på en eller annen måte, sier direktør Richard Moore i MI6.



Han tror mangel på utstyr og personell vil tvinge invasjonen til en holdt i løpet av de neste ukene. Russerne skal allerede ha tapt 15.000 mann, noe som er tilsvarende det Russland tapte under krigen i Afghanistan over et tiår, ifølge Washington Post. I tillegg skal opptil 45.000 mann være skadet. Dette fra en opprinnelig invasjonsstyrke på 120.000 mann.

– En 10-dagers lang operasjonell pause er ikke tilstrekkelig for å klargjøre de russiske troppene for en storskala invasjon, sa the Institute for the Study of War (ISW).



Moore tror derimot en stans i russernes fremrykning kan åpne opp for motangrep fra Ukrainerne ved hjelp av høyteknologiske våpen fra vestlige land. Etterretningssjefen beskriver den russiske operasjonen som en «gigantisk feil», hvor de undervurderte ukrainernes kampvilje.

Det har tidligere spekulert i at Putin er syk, og har blitt fremstilt som eksentrisk og irrasjonell. Moore brukte anledningen til å avise ryktene og ga gjenklang til CIA-sjef William J. Burns, som sier «Fra det vi vet er han helt frisk».

Mobiliserer

– Vi beveger oss sakte, men sikkert som et tungt maskineri, skrev den russiske krigsreporteren Sergey Ischenco.

Derimot skal Russland har gjort svært små fremskritt de siste ukene, og det har blitt rapportert store tap av russisk personell.

Nå har det russiske militæret gjort drastiske tiltak for å få tilgang til mer soldater. I starten av juni beordret Kreml hver av landets 85 regioner til å sette opp en bataljon hver.

Bonus, høy lønn og frynsegoder

Nye soldater vil bli belønnet med tilsvarende 3.500 dollar i signeringsbonus, og mellom 3.500 og 6.100 dollar i måneden, tilsvarende i underkant av 35.000 kroner og i overkant av 60.000 kroner. I tillegg til dette vil de nye soldatenes familier bli tilbudt helse- og livsforsikring, i tillegg til universitetsplasser.

Ifølge ISW er mange av disse bataljonene allerede i trening, og 34.000 mann skal være kampklare innen slutten av august. Verden venter nå i spenning på neste trekk fra USA og vesten, og Ukraina presser på for hurtig støtte. USA vurderer stadig å donere mer avanserte våpensystemer til Ukraina. Blant annet skal kampfly fortsatt være en av mulighetene.

– Etter vinteren vil de ha mer tid på å grave seg ned i stillingene, og det vil da bli svært mye vanskeligere, sa stabssjef i Ukraina Andriy Yermak.