PMI-tall indikerer høyere resesjonsrisiko

Foreløpige sammenstilte tall viste at innkjøpssjefenes PMI i eurosonen var 49,4 i juli, mot 51,9 foregående måned. På forhånd var det ventet en indeks på 51,0 poeng, ifølge Trading Economics. Fransk PMI svekket seg på tvers av alle sektorene, mens Tysklands PMI-indikatorer viste en nedgang for første gang i år.

I takt med publiseringer av PMI-tall fredag formiddag har statsrentene falt. Fra 08.30-tiden har den tyske 2-åringen falt fra rundt 0,66 prosent til 0,42 prosent.

I pressemeldingen kom det frem at nedgangen både innenlands og i eksportetterspørselen skyldes en kombinasjon av et usikkert forretningsmiljø og forsyningsmangel, bemerker Handelsbanken Capital Markets. Forventningene til fremtiden sank også til negativt terreng for første gang siden mai 2020, legger meglerhuset til.

Alt annet likt indikerer juli-tallene ifølge Handelsbanken en høyere resesjonsrisiko i andre halvdel av 2022. Deres syn er fortsatt at ECB vil heve styringsrenten ytterligere 100 basispunkter innen første kvartal neste år, og at eurosonen til slutt vil unngå en resesjon.

TDN Direkt