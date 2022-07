– Ingen tegn til resesjon

USAs finansminister Janet Yellen har tillit til Federal Reserves arbeid for å bekjempe inflasjonen, og hun ser ingen tegn til at amerikansk økonomi er på vei inn i en bred resesjon.

Det sa hun på NBC-programmet «Meet the Press» søndag, ifølge Bloomberg News.

– Vi vil sannsynligvis se en viss nedgang i jobbskapingen. Jeg tror ikke det er en resesjon. En resesjon er en bred svakhet i økonomien. Det ser vi ikke nå, sa finansministeren.

Hun sa samtidig at inflasjonen er «alt for høy», men la til at inflasjonen også er høy i flere andre utviklede økonomier.

– Fed har et ansvar for å følge en politikk som kan få ned inflasjonen, og jeg forventer at de vil lykkes, sa Yellen.

Selv om USAs BNP skulle falle i to kvartaler på rad, som vanligvis kalles en teknisk resesjon, tror ikke Yellen at National Bureau of Economics (NBER), som offentlig avgjør når resesjoner starter og slutter, vil konkludere en eventuell resesjon nå.

– Jeg ville bli overrasket om NBER fastslo at denne perioden er en resesjon, selv om det var to kvartaler med negativ vekst. Vi har et veldig sterkt arbeidsmarked. Når du skaper nærmere 400.000 arbeidsplasser pr. måned, så er det ikke en resesjon, sa hun.

TDN Direkt