Tidligere finansminister i USA, Lawrence Summers, lar seg oppmuntre av Federal Reserves målbevissthet i kampen mot den høyeste inflasjonen på over 40 år, men tviler på at amerikansk økonomi går inn for en myk landing.

Sentralbanksjef Jerome Powell har uttalt at det å mislykkes med å gjenopprette prisstabiliteten vil være en «større feil» enn å sende USA inn i resesjon, noe han fortsatt hevder er mulig for Fed å unngå.

– Sannsynligheten er veldig høy for resesjon når vi har vært i denne situasjonen før. Resesjon har i bunn og grunn alltid inntruffet når inflasjonen har vært høy og sysselsettingen lav, sa han ifølge Bloomberg på CNN-programmet «Fareed Zakaria GPS» søndag.

– Vi trenger sterke grep fra vår sentralbank, fortsatte Harvard-professoren og Bloomberg-spaltisten.

Strutsepolitikk

Powell og hans kolleger i USAs sentralbank ventes å følge opp juni-økningen på 75 basispunkter – den største renteøkningen siden 1994 – med en ny «trippeløkning» på rentemøtet denne ukens rentemøte, og ventes også å signalisere sin intensjon om ytterligere renteøkninger i månedene som kommer.

Men ifølge Summers kan amerikanske myndigheter gjøre enda mer for å få kontroll på inflasjonen, og gjentok sitt argument om at Kongressen bør øke skattene. Som alternative tiltak trakk han frem lavere tollsatser på import, priskutt på medisiner, bedre energipolitikk og lavere budsjettunderskudd.

– Det er mye vi kan gjøre for å holde inflasjonen i sjakk eller kontrollere den. Men hvis vi fortsetter den typen strutsepolitikk vi førte i 2021, har vi mye, mye mer smerte i vente senere, fortsatte han.