Mandag ble det kjent at den viktige tyske IFO-indeksen, som måler tilliten i tysk næringsliv, i juli falt til sitt laveste nivå siden juni 2020. Ifølge IFO tynges økonomien av høye energipriser og svikt i gassleveransene, og Tyskland står nå på randen av resesjon.

Full stopp i gassleveransene fra Russland vurderes som den største risikoen, men tysk økonomi trues fra flere hold, eksempelvis det urovekkende lave vannivået i Rhinen som kan skape ytterligere flaskehalser i forsyningskjedene.

«Alt dette legger grunnlaget for en perfekt storm i andre halvår», skriver ING ifølge Nyhetsbyrån Direkt i en kommentar.

Frykten for Putin

Capital Economics mener som ING at Tyskland nærmer seg resesjon, og at budskapet fra IFO er tydelig.

«Utsiktene forverres, og det raskt. Høy inflasjon presser allerede forbrukernes etterspørsel, samtidig som høye renter og gassrasjonering truer. Tyskland ser ut til å havne i en dypere resesjon enn de fleste i løpet av de kommende månedene», heter det i en kommentar.

Commerzbank mener den sviktende tilliten i tysk næringsliv hovedsakelig farges av frykten for at Russlands president Vladimir Putin før eller senere skrur igjen gasskranen i et forsøk på å få Tyskland til å avslutte sin militære støtte til Ukraina.

«Den tyske økonomien er trolig i resesjon allerede. Hvor ille det ender ligger dessverre først og fremst i Putins hender. Skulle det bli fullstendig stans i gassleveransene, vil en dyp resesjon være uunngåelig», skriver banken.