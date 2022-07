Stor sannsynlighet for trippelheving

Ifølge CMEs FedWatch Tool, som viser sannsynligheten for de ulike utfallene på rentemøtet i den amerikanske sentralbanken i dag og i morgen, viser størst sannsynlighet for en trippelheving.

Beslutningen offentliggjøres onsdag kveld kl. 20 norsk tid, og det er nå 75,1 prosent sannsynlighet for at renten heves med 75 basispunkter (trippelheving).

Renten ligger nå i intervallet 1,50 - 1,75 prosent og kan dermed bli hevet til intervallet 2,25 - 2,50 prosent. Sannsynligheten for at renten bare blir hevet med 50 basispunkter er i skrivende stund på 24,9 prosent.

Samtidig er det åpent hva som vil skje på Feds neste rentemøte 21. september. Det er i skrivende stund marginalt større sannsynlighet for at renten da kan bli hevet videre til intervallet 2,75 - 3,00 prosent enn at den vil bli satt opp til intervallet 3,00 - 3,25 prosent.

Sannsynligheten for at den da vil bli hevet til intervallet 3,25 - 3,50 prosent er nå på 10,4 prosent.