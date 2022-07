Verdens sentralbanker har sin fulle hyre med å få ned den skyhøye inflasjonen, og konsensus peker mot at Federal Reserve i morgen foretar sin andre strake «trippeløkning» av styringsrenten (75 basispunkter).

Frykten i markedene er at de kraftige renteøkningene vil drepe den økonomiske veksten, og blant disse er økonomen Nouriel Roubini. Han mener USA styrer mot en dyp resesjon.

– Det er mange grunner til at vi skal inn i en alvorlig resesjon, og en alvorlig gjelds- og finanskrise. Tanken om at nedturen blir liten og kortvarig er en total vrangforestilling, sa styrelederen og sjefen i Roubini Macro Associates i et TV-intervju med Bloomberg mandag.

Roubini trekker spesielt frem historisk høye – og i utviklede økonomier – stigende gjeldsgrader i kjølvannet av coronapandemien.

– Kan bli verre enn 70-tallet

– Dette skiller seg fra 1970-tallet da gjeldsnivået var lavt til tross for stagflasjon. Men USAs gjeld har blåst seg opp siden finanskrisen i 2008, som ble etterfulgt av lav inflasjon eller deflasjon grunnet kredittskvis og etterspørselssjokk, fortsetter han.

– Nå har vi stagflasjonære, negative tilbudssjokk og historisk høye gjeldsgrader. I tidligere resesjoner, som i de to siste, har vi hatt massive penge- og finanspolitiske lettelser. Denne gangen går vi inn i en resesjon med strammere pengepolitikk, og vi har ikke noe finanspolitisk handlingsrom, legger professoren til.

Roubini fikk kallenavnet «Dr. Doom» etter at han i 2006 påsto at «boligprisene ville ødelegge økonomien». To år senere utløste misligholdt amerikansk boliggjeld den globale finanskrisen.