Utsiktene er «dystre og mer usikre»

IMF kutter sine prognoser for den globale økonomiske veksten for 2022 og 2023, fremgår det av World Economic Outlook rapporten for juli. I rapporter beskrives de økonomiske utsiktene som «dystre og mer usikre».

«Utsiktene er blitt betydelig mørkere siden april. Verden kan snart komme til å være på kanten av global resesjon, bare to år etter den siste», sier IMFs sjeføkonom Pierre-Olivier Gourinchas ifølge NTB.

IMF forventer nå at verdensøkonomien vil vokse 3,2 prosent i 2022, før den avtar ytterligere til en 2,9 prosent BNP-vekst i 2023. De justerte tallene er en nedgradering på 0,4 prosent for 2022 og 0,7 prosent for 2023.

Årsaken til justeringen er at blant annet økende global inflasjon, en verre enn forventet nedgang i Kina og virkningene fra krigen i Ukraina:

«Flere sjokk har rammet verdensøkonomien som allerede er svekket av pandemien: høyere enn forventet inflasjon over hele verden - særlig i USA og store europeiske økonomier - som utløser strammere økonomiske forhold; en verre enn forventet nedgang i Kina, som gjenspeiler COVID19-utbrudd og nedstengninger; og ytterligere negative ringvirkninger fra krigen i Ukraina,» skriver IMF i rapporten.

De største økonomiene leder nedgraderinger

Forverrede vekstutsikter i USA, Kina og India driver IMFs negraderinger. USAs utsikter senkes av redusert kjøpekraft og innstramming av pengepolitikken, mens det i Kina er en forlenget lockdown og forverret eiendomskrise som truer veksten.

Russlands økonomi ble rammet mindre enn forventet i andre kvartal til tross for omfattende økonomiske sanksjoner, skriver IMF. Prognosene for 2022 heves 2,5 prosentpoeng, selv om den estimerte BNP-veksten forblir på negative 6 prosent.

Et verre scenario

Rapporten skisserer også et realistisk, men mindre sannsynlig, scenario der inflasjonen øker ytterligere. I dette tilfellet mener IMF at veksten kan falle til 2,6 prosent i 2022 og 2,0 prosent i 2023. Dette vil i så fall være to av de svakeste vekstratene siden 1970.