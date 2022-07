Feriefavoritt spår høyere prisvekst

Spania har hevet sine inflasjonsprognoser for 2022 og 2023. Samtidig senket landet målet for den økonomiske veksten i 2023, med bakgrunn i Russlands invasjon av Ukraina og dens negative innvirkning på europeiske økonomier, ifølge Reuters.

Inflasjonsmålet ble hevet til 7,8 prosent for 2022 fra tidligere 6,1 prosent anslått i april, mens det for 2023 ble revidert opp til 2,9 prosent fra 2,2 prosent.

Økende energi- og matvarepriser førte til at den årlige inflasjonen i Spania steg over 10 prosent i juni, for første gang på 37 år.

– Krigen har store økonomiske og sosiale effekter, sa økonomiminister Nadia Calvino.

Spania opprettholdt sitt vekstmål for 2022 på 4,3 prosent, delvis hjulpet av en sterk turistsesong. Imidlertid senket Calvino BNP-målet for 2023 til 2,7 prosent fra et tidligere mål på 3,5 prosent.

Senere denne uken offentliggjør Spania BNP-veksten, som viser den økonomisk veksten i landet, for andre kvartal av 2022.