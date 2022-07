DNB: – Markedsreaksjonene bør bli moderate

Kyrre Aamdal i DNB Markets skriver at Fed skal annonsere sin rentebeslutning klokken 8 i kveld. Det er brede forventninger til at den amerikanske sentralbanken vil heve intervallet for styringsrenten med 75 basispunkter, slik at den øvre grensen blir 2,5 prosent.

Dagens møte er et mellommøte. Det skal ikke legges frem nye økonomiske anslag, men sentralbanken vil holde en pressekonferanse. Aamdal tror at avveiingen mellom hensynet til å dempe inflasjonen og hensynet til sysselsettingen vil trolig bli sentralt på pressekonferansen.

Videre skrives det at dersom Fed øker renten som forventet, vil markedsreaksjonene bli moderate. DNB Markets mener imidlertid at det kan tenkes at rentemarkedet styrkes i troen på at Fed vil lykkes i å få inflasjonen ned, mens aksjemarkedet er fornøyd med at renten ikke ble hevet med over 100 basispunkter. I så fall mener meglerhuset at aksjeindeksene vil stige.

EU-enighet

I går ble EU landene enige om å redusere forbruket av russisk gass med 15 prosent. Det er imidlertid stor forskjell mellom EU-landene, og Tyskland fremstår som er mest utsatt for stans i gassleveranse. Noen av medlemmene har vært skeptiske til å for å støtte tysk økonomi i frykt for å svekke egen økonomi. Avtalen ble derfor inngått med diverse unntak, og var ikke nok til å hindre at gassprisene steg til over 200 EUR/MWh i går.

I går la IMF frem et oppdatert syn på verdens økonomiske utvikling, der det anslås nedgang i verdens samlede BNP i andrekvartal. IMF fremhever spesielt nedgang i Kina og Russland, samt at privat konsum i USA har vært lavere enn forventet.