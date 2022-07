USAs finansminister Janet Yellen sa torsdag at nedgang i USAs BNP i to kvartaler på rad ikke beviser at landet nå er inne i en resesjon, melder Bloomberg News.

– En sann resesjon er en bred svekkelse av økonomien. Det er ikke det vi ser akkurat nå, sa Yellen på en pressekonferanse torsdag.

Hun poengterte at sysselsettingen økte med 1,1 millioner arbeidsplasser i andre kvartal, en skarp kontrast til det gjennomsnittlige tapet på 240.000 i de tre første månedene av tidligere resesjoner.

Yellen gjentok at inflasjonen fortsatt er for høy og at det er en topp prioritet å få den ned.

(TDN Direkt)