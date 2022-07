Oppmuntrende detaljhandel

Omsetningsvolumet i detaljhandelen var uendret fra mai til juni 2022, viser sesongjusterte tall fra SSB fredag morgen.

Varehandelsindeksen (detaljomsetningsindeksen), som har hatt en svak utvikling siste halvår, falt 0,9 prosent fra april til mai.

Dagligvarer opp

– Etter fire måneder på rad med nedgang økte dagligvarebutikkene det sesongjusterte omsetningsvolumet med 1,1 prosent i juni. Økningen kommer til tross for uvanlig høy prisvekst for matvarer, med det er viktig å huske på at omsetningsvolumet for matbutikker fortsatt ligger litt lavere enn før pandemien, sier rådgiver Anders Falla Aas i SSB i en kommentar.

Tall fra konsumprisindeksen viser at matvareprisene steg 2 prosent fra mai til juni, og at de nå er 5,6 prosent høyere enn for ett år siden.

– De andre næringene hadde for det meste en stabil utvikling. Svak nedgang i enkelte næringer veide opp for økningen i dagligvarehandelen og førte til uendret omsetningsvolum for detaljhandelen totalt, fortsetter Falla Aas.

DNB spådde fall

«Nasjonalregnskapstallene indikerer at den svake detaljhandelen oppveies av økt tjenestekonsum og konsum i utlandet. Det er grunn til å tro at denne tredende varer ved», skrev seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets i fredagens markedsrapport, og anslo et fall fra 0,4 prosent fra mai til juni.

«Det representerer mer en vridning enn en svekkelse i det private forbruket», fortsatte han.