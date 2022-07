DNB Markets: – USAs økonomi ikke i resesjon - ennå

Torsdag kom nye tall fra amerikanske myndigheter som viste at BNP-veksten i USA var negativ med 0,9 prosent på årsbasis i andre kvartal. I første kvartal falt BNP 1,6 prosent, og amerikansk økonomi er dermed teknisk sett i resesjon. Enkelte økonomer mener likevel at en bredere definisjon må gjelde.

«USAs økonomi ikke i resesjon - ennå», skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i en oppdatering fra DNB Markets.

I USA er det National Bureau of Economic Research (NBER) som offisielt fastsetter resesjonsperiodene, basert på en rekke indikatorer. En resesjon defineres som en tydelig og bred basert nedgang i den økonomiske aktiviteten over flere måneder. Aamdal minner om at komiteens datering av konjunktursykler ikke kommer med slik datering før et stykke i ettertid.

Ulike drivkrefter

Ifølge DNB Markets har nedgangen i BNP i de to siste kvartalene svært ulike drivkrefter.

«I første kvartal var det særlig nettoeksporten som trakk ned, men denne økte i andre kvartal. I andre kvartal var det derimot et markert fall i boliginvesteringene, etter vekst i de foregående kvartalene. Offentlig etterspørsel har falt tre kvartaler på rad, etter å ha vært på et høyt nivå under pandemien. Og der var vekst i privat forbruk i begge de to siste kvartalene», skriver Aamdal.

Han mener det er lite i disse tallene som minner om en bred økonomisk nedgang. Dessuten var arbeidsmarkedet sterkt i både første og andre kvartal, med solid vekst i sysselsettingen, svært lav ledighet og tiltakende lønnsvekst.

«Med fall i BNP, oppbremsing i veksten på flere områder i økonomien, høy inflasjon som reduserer husholdningenes kjøpekraft og tilstramming i pengepolitikken, ligger mye til rette for et bredere tilbakeslag. Spørsmålet er imidlertid om hvor kraftig tilbakeslaget blir. På onsdag uttrykte Powell at han hadde et berettiget håp om at tilbakeslaget vil bli moderat og at Fed ikke styrer mot resesjon», skriver Aamdal.