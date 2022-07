Rekordhøy inflasjon i eurosonen

Samlet inflasjon i eurosonen var hele 8,9 prosent i juni, målt mot samme periode i fjor. Forrige måneds inflasjonsrekord ble med dette overgått. Det var på forhånd ventet en inflasjonsøkning på 8,6 prosent, ifølge trading Economics´ konsensusestimater.

Kjerneinflasjonen for medlemslandene i eurosonen steg 4,0 prosent på årsbasis i juli, ifølge foreløpige tall. På forhånd var det ventet en oppgang på 3,8 prosent.

De europeiske inflasjonsutfordringene i 2022 ble opprinnelig drevet av forsyningsflaskehalser knyttet til coronapandemien, men har i senere tid blitt sterkt påvirket av Russlands krig i Ukraina.

Dette har vært med på å presse prisene på energi, råvarer og mat til himmels.

Det som skremmer økonomene er prisøkningen på tjenester og bearbeidet mat, da dette tyder på at inflasjonen er på god vei til og forankres i økonomien. I tillegg er arbeidsløsheten i sonen på rekordlave 6,6 prosent og sysselsettingen er på sitt høyeste nivå. Dette tyder på at lønnspress, en forutsetning for varig inflasjon, allerede nå er å forvente.

Brutto nasjonalprodukt

Den økonomiske veksten i eurosonen akselererte i årets andre kvartal.

Brutto nasjonalprodukt (BNP) i eurosonen steg 0,7 prosent på kvartalsbasis, og 4,0 prosent på årsbasis. Det var på forhånd ventet at BNP ville øke med 0,2 prosent på kvartalsbasis og 3,4 prosent på årsbasis, ifølge Trading Economics.

Tallene står i kontrast med de negative tallene fra USA for både første og andre kvartal. Dette skjer fordi eurosonen fortsetter å dra nytte av gjenåpningen av økonomien etter pandemien, ifølge CNBC.

Første renteheving på 11 år

Forrige uke endret den europeiske sentralbanken (ESB) sin marginale innskuddsrente til 0,00 prosent, fra tidligere minus 0,50 prosent.

Dagens rekordhøye inflasjon fortsetter å legge press på sentralbankens rentebeslutninger i tiden fremover. Likevel har ECB gjort det klart at inflasjonsfrykten trumfer vekstbekymringene, noe som tyder på at beslutningstakere er villige til å heve rentene selv om det skader den økonomiske veksten.