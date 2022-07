Valutakjøp: Norges Bank sitter stille i båten

Norges Bank vil kjøpe valuta på vegne av staten tilsvarende 1.500 millioner kroner hver dag i august 2022, skriver sentralbanken på sine hjemmesider fredag.

Dermed holder banken valutakjøpene uendret fra juni og juli.

DNB Markets vurderte i forkant sjansen som betydelig for en økning av valutakjøpene til 1.800 milliarder kroner i august.

«Ved utgangen av juni la oljeskattekontoret frem utskrevet skatt for andre halvår, som var høyere enn det som lå til grunn i Revidert nasjonalbudsjett. Norges Bank valgte likevel ikke å justere kjøpene i juli. Olje- og særlig gassprisene har steget og ligger an til å bli høyere enn anslått i revidert budsjett. Det kan løfte ekstraordinære skattebetalinger, slik at behovet for å kjøpe valuta øker», skrev seniorøkonom Kyrre Aamdal i fredagens morgenrapport.

– Vi holder likevel en knapp på at Norges Bank vil avvente noe mer informasjon, og heller justerer kjøpene i september, fortsatte han treffsikkert.