Svak nedgang for amerikansk PMI

Ferske tall viser at amerikansk PMI i produksjonssektoren landet på 52,2 i juni, sammenliknet med 52,7 i juni. Det var ventet et PMI-tall på 52,3, ifølge Trading Economics.

Tallet måles ved å hente inn data fra 600 av de største selskapene i produksjonssektoren. En PMI over 50 indikerer at sektoren er i vekst, mens et tall under 50 indikerer at sektoren er i nedgang.