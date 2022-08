Enda et land jekker opp styringsrenten

Sentralbanken i Australia (RBA) øker styringsrenten med 50 punkter til 1,85 prosent.



Det var ventet en økning i styringsrenten til 1,85, ifølge konsensusprognose fra Trading Economics.



Sentralbanksjef Philip Lowe sa i en uttalelse at styret legger stor vekt på å få inflasjonen ned til målet på 2-3 prosent, samtidig som de ønsker å holde økonomien på rett spor. Veien til dette er smal og usikker, ikke minst på grunn av den internasjonale utviklingen. Vekstutsiktene har blitt dempet av høyere inflasjon, strammere pengepolitikk, den russiske invasjonen av Ukraina og covid-restriksjoner i Kina.



Inflasjonen i Australia er den høyeste siden tidlig på 1990-tallet. Globale faktorer står bak store deler, men også innenlandske faktorer spiller inn, med et bredt prispress oppover. Inflasjonen ventes å toppe senere i år og deretter avta mot målet. Inflasjonsforventningene er fortsatt godt forankret, skriver RBA.



BNP-veksten ventes å avta neste år, mens arbeidsmarkedet fortsatt er stramt. En usikkerhet er atferden til husholdninger i et miljø med høy inflasjon.



«Hovedstyret forventes å ta flere steg i normaliseringsprosessen de neste månedene, men har ikke en forhåndsbestemt bane. Størrelsen og tidspunktet for disse fremtidige renteøkningene vil bli styrt av innkommende data og hovedstyrets vurdering av utsiktene for inflasjon og arbeidsmarkedet. Hovedstyret er forpliktet til å gjøre det som kreves for å sikre at inflasjonen i Australia går tilbake til målet», skriver RBA.

(TDN Direkt)