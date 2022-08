Amerikanske statsrenter faller

Mandag falt renten på den amerikanske tiårige statsobligasjonen med rundt 10 basispunkter og ligger nå på 2,55 prosent.

Under en pressekonferanse tirsdag formiddag sier Hua Chunying, talsperson for Kinas utenriksdepartement, at USA bør "gi opp ethvert forsøk på å spille Taiwan-kortet", og at hvis Pelosi "velger feil vei, vil Kina ta sterke tiltak", ifølge Bloomberg News.

Speaker i Representantens Hus i USA, Nancy Pelosi, er ventet å lande i Taiwan på tirsdag og blant annet møte president Tsai Ing-wen på onsdag. Samtidig melder flere medier om økte militære bevegelser fra fly og skip nær Taiwans grense tirsdag.

I valutamarkedet stiger dollarindeksen litt tirsdag formiddag. Euro mot amerikanske dollar er ned 0,25 prosent, mens amerikanske dollar stiger 0,8 prosent mot norske kroner.

Ellers falt priskomponenten i gårsdagens ISM-indeks fra USA betydelig, som kan være et tegn på at prispresset generelt avtar. Dette kan ha vært med på å styrke det nedadgående presset i amerikanske renter mandag.

Denne uken står Biden-administrasjonen overfor en frist for å ta en beslutning om hvorvidt de skal opprettholde tariffene rettet mot Kina, pålagt av Trump-administrasjonen. Tariffsatsene har fått fokus som følge av den økende inflasjonen, men ifølge CNBC er meningene i administrasjonen splittet om verdien av tariffene og sammenhengen med kostnadspresset som oppleves.

Tirsdagens makrokalender er relativt tynn, men inkluderer JOLTS-data over ledige stillinger i USA, som kan gi en indikasjon på hvor stramt det amerikanske arbeidsmarkedet er. Markedsfokuset ventes videre å være rettet mot nyheter rundt Pelosis ventede besøk i Taiwan.

TDN Direkt