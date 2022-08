Nervøst før jobbtall

Klokken halv tre fredag offentliggjøres det hvor mange nye arbeidsplasser som ble skapt utenfor jordbrukssektoren i USA, i juli. Konsensusen på forhånd er at det ble skapt 250.000 nye arbeidsplasser, ifølge Trading Economics.

Til sammenligning knuste jobbtallene for juni forhåndskonsensusen. Da var det på forhånd ventet 268.000 nye jobber, mens de faktiske tallene kom inn på 372.000 nye stillinger – over 30 prosent mer enn forventningen. De faktiske tallene i for mai kom inn 20 prosent over forhåndskonsensusen.

Med de to siste jobbrapportenes knusing av forhåndsestimatene i bakhodet, er det likevel lavere etterspørsel etter amerikanske statsobligasjoner tirsdag. Hvis investorene tror at økonomien vil svekkes vil risikopåslagene (rentene) normalt stige.

Fredag formiddag stiger rentene på alle de amerikanske statsobligasjonene. «Tiåringen» stiger marginalt, med to basispunkter, til 2,6918 prosent. Rentene på obligasjonene med henholdsvis to og fem års løpetid stiger med 2,4 og 2,6 basispunkter til 3,06 og 2,80 prosent. Dermed reduseres helningen på den nå inverterte avkastningskurven mellom de to noe.

Vix-indeksen, som måler de forventede svingningene på S&P 500 over de neste 30 dagene, og er en indikator på frykten i markedet, stiger 2 prosent før tallene offentliggjøres, til 21,87.