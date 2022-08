Månedens viktigste tall knuste forventningene

HISTORISK: Estimatene på forhånd var lavere enn noe Non Farm-tall på 14 måneder. De faktiske tallene på hvor mange nye arbeidsplasser utenfor jordbrukssektoren som ble skapt i juli var mer enn dobbelt så høye som konsensusen på forhånd. Her jobbes det ved Madison House condominium i New York. Foto: Bloomberg