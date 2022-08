Flere og flere briter returnerer nå til harde kontanter for å kontrollere pengebruken i det som er en levekostnadskrise på De britiske øyer, melder Bloomberg og viser til ferske tall fra britiske Post Office.

Post Offices mer enn 2.700 minibanker behandlet hele 801 millioner pund i kontantuttak i juli. Det tilsvarer 9,42 milliarder kroner – og er ny rekord.

Sammenlignet med måneden før utgjør det en økning på nær 8 prosent. Målt mot juli 2021 er det snakk om en økning på hele 20 prosent.

Statlige Post Office forklarer selv økningen med at forbrukerne tyr til cash for å kontrollere pengebruken og at stadig flere blir værende i Storbritannia i sommerferien.

Mot langvarig nedgang

Inflasjonen i Storbritannia økte i juni til 9,4 prosent, det høyeste nivået siden 1982, drevet av sterk prisvekst for drivstoff, mat, bolig og energi. Inflasjonen i juli offentliggjøres onsdag neste uke.

I forrige uke kunngjorde Bank of England sin kraftigste renteøkning på 27 år. Den britiske sentralbanken varslet samtidig at inflasjonen kan øke til over 13 prosent i oktober, og at inflasjonsnivået vil kunne føre til langvarig resesjon i den britiske økonomien.

Fredag inneværende uke kommer nye BNP-tall for Storbritannia. Ifølge Bloomberg er forventningen at disse vil vise den første tilbakegangen siden starten av 2021, da britene var i corona-lockdown.

Konsensus er en BNP-nedgang på 0,2 prosent, ifølge nyhetsbyrået.

Bank of Englands utsikter er at den britiske økonomien trolig går inn i resesjon i fjerde kvartal i år, og at den økonomiske nedgangen kan vare gjennom hele 2023 og inn i 2024.

De nye Post Office-tallene viser forøvrig at totalsummen for kontantinnskudd og kontantuttak økte til 3,32 milliarder pund. Det er første gang at de månedlige tallene overstiger 3,3 milliarder i Post Offices 360-årige historie, skriver Bloomberg.