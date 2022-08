Høyeste norske inflasjon på nesten 25 år

Konsumprisindeksen (KPI) steg i juli 6,8 prosent på årsbasis, en oppgang på 1,3 prosent fra juni. Vi må tilbake til juli 1988 for å finne tilsvarende tolvmånedersvekst i KPI, informerer SSB.

– En historisk høy prisvekst på matvarer og alkoholfrie drikkevarer i juli var den klart viktigste årsaken til oppgangen i KPI i juli. Vi har ikke noen gang tidligere målt en tilsvarende prisøkning for matvarer fra en måned til en annen i KPI, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

Fra juni til juli steg prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer med 7,6 prosent.

Kjerneinflasjonen, som måler prisveksten utenom strøm og avgiftsendringer, var på 4,5 prosent i juli. Dette er det høyeste registrerte kjerneinflasjonen siden 2001, da beregningene for denne indikatoren begynte.

–For prisene på råolje, naturgass og metaller skjedde et kraftig skifte i veksttakten for et par år siden. For flere andre industrinæringer har prisene økt relativt mye siden 2021, og på slutten av fjoråret begynte også prisene i næringsmiddelindustrien å øke, sier seksjonssjef i SSB, Espen Kristiansen.

Forventer rentehevinger

Konsensusforventningen var at inflasjonen ville falle fra 6,3 til 6,1 prosent, ikke stige til 6,8 prosent. Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets tror derfor Norges Bank kommer til å heve styringsrenten med 50 basispunkter i august.

– Det er spesielt, ikke bare fordi augustmøtet er et mellommøte, men også fordi det skjer så tidlig etter at Norges Bank i juni tydelig guidet for en heving på 25 basispunkter i august, sier han.

Produsentprisene

Produsentprisindeksen var opp 7,5 prosent på månedsbasis i juli. På årsbasis var PPI opp 73,6 prosent.

