Svakere inflasjon enn ventet i USA

Konsumprisindeksen i USA var 8,5 prosent i juli på årsbasis. På forhånd var det ventet 8,7 prosent, etter en prisvekst på 9,1 prosent måneden før, ifølge Trading Economics. Inflasjonen var dermed lavere enn ventet, og ned fra det høyeste nivået på 40 år i juni.

– Bidraget fra kraftig økende priser på råvarer og innsatsvarer, inkludert energi, har vært en viktig driver bak inflasjonsoppgangen både i USA og andre steder i verden det siste drøye året. Gjennom sommeren har mange av disse prisene falt en god del, noe som tyder på at inflasjonen kan komme ned fra skyhøye nivåer, skrev DNB Markets i sin morgenrapport onsdag.

Kjerneinflasjonen i juli var på 5,9 prosent, mot 5,9 prosent i juni. Her var var det på forhånd ventet 6,1 prosent. Dagens tall viser dermed den laveste kjerneinflasjonen på seks måneder i den amerikanske økonomien.

Fallet i bensinprisene var på 7,7 prosent i juli, og bidro til å motvirke veksten i mat og boutgifter. Matprisene steg med 10,9 prosent, i det som er det den høyeste veksten siden 1979.

– Dette kan bidra til å ta lette på noe av presset mot Federal Reserve om å fortsette de aggressive rentehevingene, skriver Bloomberg.

Ifølge DNB Markets kan det derimot fortsatt være høyere kjerneinflasjon i vente. Nye tall tirsdag viste at produktiviteten i den amerikanske økonomien falt 2,5 prosent på årsbasis i andre kvartal. Ifølge meglerhuset er det den største nedgangen som er registrert i statistikken som går helt tilbake til 1947.

Kombinasjonen av høy lønnsvekst og fallende produktivitet gjør at bedriftene stadig må heve utsalgsprisene for å beskytte marginene.

Dollaren stuper

Etter tallene stupte dollaren mot euro, yen og norske kroner, og markedet priser nå inn en lavere sannsynlighet for en renteheving på 75 basispunkter neste måned.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonen falt 8 basispunkter etter tallene.

Selv om det nå kan se ut til at inflasjonen nå har passert toppen, har Fed kommunisert at de vil se at utviklingen fortsetter over flere måneder. Kjerneinflasjonen skal være spesielt i fokus, ifølge Bloomberg.

Den amerikanske sentralbanken har enda en runde med inflasjons- og arbeidsmarkedstall før neste rentemøte den 20. september.