DNB: – Det var en skikkelig kalddusj

Gårsdagens store begivenhet var inflasjonstallene for juli fra USA, som kom inn som en positiv overraskelse. Inflasjonen falt til 8,5 prosent fra 9,1 prosent i juni. Borgen skriver at et tall riktignok ikke er en trend, men at nedgangen var en lettelse.

Dette fikk store utslag i aksjemarkedet, da de amerikanske indeksene steg kraftig onsdag. Samtidig sank både 2- og 10-årsrenten i USA. At reaksjonen var så forskjellig i aksje- og rentemarkedet skyldes nok, ifølge Borgen, at for rentemarkedet innebar inflasjonstallene lite nytt.

Det skrives at rentemarkedet allerede har nedjustert forventningene til hvor mye Fed skal heve styringsrenten.

Resesjonsfrykt

De nedjusterte forventningene kan skyldes økt frykt for resesjon, som etter hvert vil dempe inflasjonen. For aksjemarkedet kan tallene ha dempet resesjonsfrykten noe. Det var spesielt mat- og bensinpriser som sank i juli, som kanskje er de to faktorene investorer har vært mest bekymret for.

Inflasjonstall for juli i Norge ble også offentliggjort onsdag. I motsetning til i USA viste tallene en kraftigere prisoppgang enn ventet. Kjerneinflasjonen steg til 4,5 prosent fra 3,6 prosent i juni. Konsensus var en oppgang på 3,8 prosent.

Borgen skriver at for Norges Bank var nok tallene en skikkelig kalddusj, ettersom sentralbanken ventet en oppgang på 3,2 prosent. Det kan nå inntreffe kraftigere rentehevinger enn tidligere estimert, og DNB Markets tror at Norges Bank vil heve styringsrenten med 0,5 prosent både på møtet senere i august og i september.