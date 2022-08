Wall Street fikk en solid oppgang i går etter at tall for konsumprisindeksen i USA viste at inflasjonen var på 8,5 prosent i juli, mot 8,7 prosent forventet av analytikere. Inflasjonen var dermed lavere enn ventet, noe som gjenopplivet håpet om at forrige måneds 9,1 prosent kanskje var en topp, og at vi nå vil se en reversering av den stigende inflasjonstrenden.

Ikke overraskende falt renten på den amerikanske tiårige statsobligasjonen 2,67 prosent etter at tallene ble kjent – et signal om at investorer nå forventer at Fed kommer til å bremse renteøkningene, eller øke med mindre, sier senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote. Hun mener at det nå er større sannsynlighet for en dobbeløkning i september, i motsetning til trippeløkningen som oddsene pekte mot før inflasjonstallene.

Også dollar ble svekket i går, og falt under gjennomsnittskursen for de siste 50 dagene for første gang siden Februar. Samtidig steg de toneangivende indeksene på Wall Street, S&P 500 og Nasdaq, henholdvis 2 og 3 prosent.

Likevel advarte to medlemmer av FOMC (Federal Open Market Committee) om at krigen mot inflasjon ikke er vunnet ennå, skriver Ozkardeskaya.

Selv om gårsdagens inflasjonstall var gode nyheter, utgjør ikke dette ene datapunktet noen trend. Medlemmene viser også til at inflasjonstall har overrasket tidligere i år, for så å stige til nye høyder måneden etter

I tillegg understreker de at det var en nedgang i energipriser som forårsaket at inflasjonen kom inn under forventning. Matpriser, leiepriser og lønninger fortsetter imidlertid på en oppover trend.