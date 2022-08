Nå er det flest pessimister

NHO-bedriftene opplever situasjonen som klart svakere enn for en måned siden. I medlemsundersøkelsen for august synker vurderingen av nåsituasjonen (andelen som svarer god minus andelen som svarer dårlig) fra 31 til 23 prosent.

Dette er fortsatt langt unna krisenivåer. Sjeføkonom Øystein Dørum viser til at julinivået, 31 prosent, er høyt, mens august legger seg på mer normale nivåer.

Flest pessimister

Fremtidstroen er derimot på svake nivåer, ned fra pluss 8 til minus 1 prosent. Dette er svakeste måling på et drøyt halvår.

NHO har ikke spurt bedriftene spesifikt om årsakene, men Dørum trekker frem to faktorer: Den høye kostnadsveksten, som påvirker marginer og etterspørsel, og høy inflasjon og økende renter, som gir fare for et noe svakere makrobilde ute og hjemme.

Gratis strøm hjelper

Undersøkelsen viser svakere optimisme og/eller svakere utvikling i alle regioner og i alle bransjer.

Eneste område hvor pessimistene ennå ikke er i flertall er nordpå, altså sonene med tilnærmet gratis strøm.