Økonomer venter nok en dobbel renteøkning

De statlige støtteordningene som ble innført for å avhjelpe skadevirkningene av koronapandemien, gjør seg fortsatt sterkt gjeldende i økonomien og bidrar til å holde den økonomiske aktiviteten på et høyt nivå, ifølge sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1.

– Det er mangel på arbeidskraft og høy aktivitet i norsk økonomi. I en sånn situasjon, når prisveksten er så mye høyere enn målet og lønnsveksten er på vei oppover, må man bruke de virkemidlene man har, sier Holvik til NTB.

Hun poengterer at renta settes opp i høyt tempo hos handelspartnerne våre. Det taler også for at sentralbanken må ta i kraftigere enn signalisert, for at ikke Norge skal ha for lav styringsrente i forhold handelspartnerne. Det vil kunne svekke kronekursen og føre til økt importert inflasjon fordi varene vi importerer blir dyrere, målt i kroner.

Venter raskere renteøking

Ikke bare kommer Norges Bank til å sette opp rente med 0,5 prosentpoeng denne gangen – sentralbanken kommer framover til å sette opp styringsrenta enda raskere enn den har signalisert så langt, tror økonomene i Nordea Markets. De venter økninger på 0,5 prosentpoeng i august og september, samt ytterligere to enkeltøkninger på 0,25 prosentpoeng før nyttår.

Det tilsier en styringsrente på 2,75 prosent ved nyttår og en rentetopp på 3,25 prosent allerede i mars neste år.

Nordea-økonomene mener forholdene i økonomien tilsier at rentebanen skulle ha vært brattere og ligget høyere allerede. De erkjenner at aggressiv rentesetting øker faren for en hard landing i økonomien, men peker også på faren for at inflasjon og inflasjonsforventningene skal forskanse seg på et høyt nivå.

– Norges Bank har ligget etter i lang tid, og bruk usikkerhet rundt virkningene av renteøkningene som unnskyldning. Den luksusen kan de ikke lenger unne seg, skriver Kjetil Olsen, Dane Cekov og Lars Mouland i sin forhåndsanalyse.

Etter forrige rentemøte pekte sentralbanken på at rask renteoppgang ute, kan føre til at veksten avtar brått og at prispresset internasjonalt faller raskere enn antatt: – Renteoppgangen her hjemme kan også gi en større avdemping i boligmarkedet og i husholdningenes konsum enn ventet. Dersom inflasjonen og kapasitetsutnyttingen avtar raskere enn anslått, kan renten bli satt mindre opp, heter det i begrunnelsen.

