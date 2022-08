Seniorøkonom venter ny, stor renteheving

– Morgendagens rentebeslutning kommer etter et så kalt mellommøte (møtet er i dag og rentebeslutningen kommer i morgen). Egentlig er det en «non event», men det blir det kanskje ikke i morgen?

– Nei, vanligvis er det veldig forutsigbart hva man tror om rentebeslutningen blir, men nå har det vært to rentebeslutninger på rad hvor det har vært litt usikkerhet. Vi tror at det blir en ny 50 punkters heving i morgen også, og det må man se i lys av de veldig sterke inflasjonstallene vi fikk for juli, sa seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken i Finansavisens morgensending fra seilskuten Sørlandet i Arendal onsdag formiddag.

