Norsk BNP økte i andre kvartal

Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge var opp 0,7 prosent sesongjustert i andre kvartal 2022, ifølge SSBs kvartalsvise nasjonalregnskap, og veksten avtar følgelig.

Ifølge estimater innhentet av TDN Direkt var det på forhånd ventet at BNP for Fastlands-Norge ville være opp 0,7 prosent i kvartalet.

Selv om BNP for Fastlands-Norge flatet ut, fortsatte den sterke veksten i sysselsettingen. Antallet sysselsatte økte 0,6 prosent i 2. kvartal. Samlet har sysselsettingen økt med 40 400 personer i første halvår.

– Den flate utviklingen fra mars til juni skyldes i hovedsak nedgang i varehandelen, som veier opp for at det var oppgang i flere andre tjenestenæringer, sier seksjonssjef for nasjonalregnskapet Pål Sletten.



– Siden andre halvdel av 2021 har prisene økt kraftig, særlig knyttet til energi- og råvarer som importeres fra utlandet. I løpet av våren har dette spredt seg til prisene på andre varer og tjenester, sier Sletten.

«Prisvekst på innsatsvarer øker isolert sett kostnadene for næringslivet. Oppgangen i prisene på de produktene næringslivet selger, har likevel vært tilstrekkelig til at driftsresultatene har vært gode gjennom vinteren og våren, også utenom energinæringene», heter det i rapporten.

– Prisveksten reduserer husholdningenes kjøpekraft, og bidrar isolert sett til å dempe veksten i konsumet, sier Sletten.