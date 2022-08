Norges Bank: Lønnsveksten vil øke enda mer

Norges Bank venter at lønnsveksten vil øke videre fremover. Nye tall tyder også på at lønnsveksten kan ha vært noe høyere tidligere i år enn hva vi har lagt til grunn.

Det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache under et foredrag på Arendalsuka torsdag.

Sentralbanksjefen viser til at arbeidsmarkedet er stramt, og siden juni har arbeidsledigheten falt litt mer enn det Norges Bank ventet.

– Større kamp om arbeidskraften gjør at arbeidsgivere strekker seg lenger for å få tak i folkene de er ute etter. Vi venter at lønnsveksten vil øke videre fremover. Nye tall tyder også på at lønnsveksten kan ha vært noe høyere tidligere i år enn hva vi har lagt til grunn, sier hun.

Slik det nå ser ut, vil prisene stige en del mer enn lønningene i år, legger hun senere til.

– De som har lån, får både økte renteutgifter og høyere strøm- og matvarepriser. Mange vil få en strammere økonomi. Jeg har full forståelse for at det vil være krevende for noen. De fleste husholdningene har økonomi til å betjene en høyere rente på lånene sine. Arbeidsledigheten er svært lav. Mange husholdninger har mulighet til å redusere andre utgifter, eller de har oppsparte midler det kan tæres på, fortsetter hun.

Sentralbanksjefen viser til at høyere rente bidrar til å redusere etterspørselen etter både arbeidskraft og varer og tjenester, slik at lønns- og prisveksten dempes. I tillegg kan en høyere rente bidra til at kronen styrker seg. Det kan etter hvert dempe prisveksten på varene vi kjøper fra utlandet.

– Vi kunne valgt å heve renten mer gradvis. Men da hadde vi risikert at prisveksten hadde festet seg på et høyt nivå. Det ville gjort det mer krevende å få prisveksten ned, og kunne ført til at vi måtte ha trådd kraftigere til med renten noe lengre frem i tid. Det kunne igjen økt risikoen for et tilbakeslag i økonomien, sier hun.

(TDN Direkt)