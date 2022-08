Sentralbanksjefen: Trygg på å nå inflasjonsmålet på 2 prosent

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache er helt trygg på at inflasjonen i Norge igjen vil komme ned i inflasjonsmålet på 2 prosent, men kan ikke konkretisere når hun mener dette vil skje.

Det sier hun til TDN Direkt torsdag.

I pengepolitisk rapport fra juni fremkommer det at NEMO-modellen da tilsa at inflasjonen vil komme ned til målet i 2027. Bache kan vil ikke konkretisere om hun fortsatt er enig i det estimatet.

– Pengepolitikken vil innrettes med sikte mot å komme tilbake til to prosent prisvekst. Vi har ikke lagt frem noen nye prognoser i dag og jeg vil derfor ikke konkretisere, men vi kan konstatere at prisveksten har vært høyere enn det vi la til grunn i juni, sier hun og fortsetter:

– Jeg er trygg på at vi vil komme tilbake til inflasjonsmålet på to prosent, men hvor raskt er avhengig av utsiktene for produksjon og sysselsetting.

(TDN Direkt)