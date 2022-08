Nordea-strateger: – På randen av energikrise

Europa er på randen av energikrise, skriver Erik Bruce og Joachim Bernhardsen i denne ukens Nordea-rapport.

«Gassprisene i Europa steg til nye høyder denne uken. På torsdag lå prisen 190 prosent over nivået i juni, og godt over de høye nivåene vi så etter invasjonen av Ukraina,» skriver strategene i rapporten.

«Russland, som tidligere sto for 40 prosent av EUs gassforbruk har allerede kuttet gassleveransene til Europa betraktelig. Den store frykten er at gassleveransene kuttes i sin helhet til vinteren, når gassforbruket er på sitt høyeste. Et slikt scenario er kritisk for flere av EU-landene.»

De skriver videre at det er usikkert om Tyskland og andre EU-land kan klare å unngå å rasjonere gass hvis russisk gass uteblir, og at EU nå jobber febrilsk for å kutte forbruket.

«Russiske leveranser av gass til Tyskland ligger foreløpig på 20 prosent av full kapasitet. Dersom leveransen holder seg gjennom vinteren og Tyskland greier å holde på 15 prosent kutt av normalt forbruk, kan de unngå rasjonering,» heter det i rapporten.

Videre skriver Bruce og Bernhardsen at Federal Reserve fremdeles mener at inflasjonen er altfor høy, og at rentene derfor skal videre opp. De finner det imidlertid interessant at enkelte Fed-medlemmer har uttalt at det kan være en viss risiko for at de kan ta for hardt i, og at det vil bremse økonomien for mye.

IT-sektoren styrker seg

Strategene trekker også frem at energisektoren fremdeles er den store vinneren så langt i år etter en sterk utvikling i første halvår. Samtidig har IT, syklisk konsum og kommunikasjon gjort det svakest.

De skriver imidlertid at lavere renter har bidratt til at IT-sektoren er opp nesten 20 prosent fra midten av juni, mens energi har falt 5 prosent i samme periode.