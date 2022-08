Tyrkias sentralbank tar grep etter nye rentekutt

Den tyrkiske sentralbanken la lørdag frem nye tiltak som skal gjøre det lettere for tyrkere å få kreditt. Tiltakene kommer to dager etter at sentralbanken overrasket markedene med å senke renten med 1 prosentpoeng, til 13 prosent, til tross for en inflasjon på nesten 80 prosent.

Tiltakene kommer for å gi finansiell stabilitet og styrke den monetære overføringsmekanismen etter sentralbanken har sett behovet for å takle det voksende gapet mellom styringsrenten og utlånsrentene, skriver Reuters.

Blant tiltakene er høyere krav til reservesikkerhet, hvor de vil erstattet et eksisterende sikkerhetskrav på 20 prosent for utlån med et 30 prosentskrav til sikkerhet med statsobligasjoner.

I tillegg må bankene beholde 20 prosent i verdipapirer for kommersielle lån, forlenget med en rente på 1,4 ganger over dagens referanserente på 16,32 prosent. Långiverne må dessuten opprettholde 90 prosent obligasjonssikkerhet dersom et forlenget kommersielt lån vil ha en rente som er mer enn 1,8 ganger referanserenten.

Ifølge Reuters har tyrkiske myndigheter, inkludert sentralbanken og BDDK-bankregulatoren, tidligere gjort grep for å begrense utlån til selskaper som ikke er nettoeksportører, som en del av en økonomisk plan som forsøker å snu det store underskuddet på driftsbalansen.

– Vil øke inflasjonen

Det er likevel ikke alle som er overbeviste, og sjefstrateg Timothy Ash ved Blue Bay Asset Management skriver på Twitter at sentralbankreglene for å senke bankenes utlånsrenter gjør bankvirksomhet veldig komplisert.

– Det vil øke bekymringene for overoppheting, øke inflasjonen og legge mer press nedover på liraen.



Tyrkia har i over ett år slitt med skyhøy inflasjon. Tidligere i august ble det kjent at inflasjonen i Tyrkia har steget til 79,6 prosent, det høyeste på 24 år.

Samtidig blir den tyrkiske liren stadig svakere mens den globale energikrisen og den økte råvarekostnaden presser prisene opp. Valutaen har svekket seg 44 prosent mot dollaren i fjor, og er ned ytterligere 27 prosent så langt i år.

Stikk i strid med alminnelig økonomisk teori insisterer Erdogan på at økte renter fyrer opp under inflasjon, og flere sentralbanksjefer som motsier ham, er blitt sparket de senere årene.