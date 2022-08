Advarer om enda større prisvekst i vinter

Inflasjonen i Storbritannia er på vei mot å nå hele 18,6 prosent i januar, løftet av den kraftige oppgangen i gassprisene, melder Financial Times og viser til nye prognoser fra Citi-økonom Benjamin Nabarro.

Mandag er både de britiske og nederlandske gassprisene opp 17 prosent, fra allerede skyhøye nivåer til nye rekorder.

En inflasjon på over 18 prosent vil være den største prisveksten for britene siden 1976. Det utgjør også ni ganger mer enn Bank of Englands inflasjonsmål, og er dessuten betydelig høyere enn sentralbankens nylige prognoser om at inflasjonen kan øke til over 13 prosent senere i høst.

De seneste inflasjonstallene fra Storbritannia viste en prisvekst på 10,1 prosent i juli. Dette var den største prisveksten målt siden februar 1982.

Rente på 6–7 prosent

Nabarro skriver i et notat at Bank of Englands pengepolitiske komité trolig vil konkludere med at risikoen for mer vedvarende inflasjon har økt, og at «dette innebærer å få renten godt inn i restriktivt territorium, og det raskt», ifølge Reuters.

Citi-økonomen mener det kan bli nødvendig med en styringsrente på 6–7 prosent for å få inflasjonsdynamikken under kontroll.

Bank of England satte opp styringsrenten med 0,50 prosentpoeng til 1,75 prosent i begynnelsen av august. Dette var deres største renteheving siden 1995.

Neste rentebeslutning offentliggjøres 15. september. Ifølge nyhetsbyrået er det ventet en ny stor heving, med estimater som peker mot en økning på nye 0,50 prosentpoeng.