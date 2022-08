Mener inflasjonen har nådd toppen

Indias sentralbanksjef Shaktikanta Das mener landets inflasjon har nådd toppen, melder Reuters.

Til TV-kanalen ET Now sier sentralbanksjefen at inflasjonen vil moderere seg herfra, og at dette er en trend også obligasjonsrentene reflekterer.

Inflasjonen i India avtok til 6,71 prosent i juli, det laveste på fem måneder, etter en prisvekst på 7,01 prosent måneden før.

I april var den oppe i 7,79 prosent.

Inflasjonstallene for august ventes 12. september.