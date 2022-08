Dollaren fortsetter å vise styrke i valutamarkedet, og tirsdag formiddag står EURUSD i 0,9938. Dollaren er altså igjen mer verdt enn euroen, og har styrket seg mot den europeiske fellesvalutaen med 12,5 prosent i 2022.

– Det er den letteste handelen i valuta. Inntil vi ser et dramatisk skifte i det fundamentale og retorikken fra Federal Reserve, vil du definitivt være en idiot om du selger dollar når verden er så nervøs, sier Asia/Pacific-sjef Nick Twidale i meglerhuset FP Markets til Bloomberg.

Mye støtte å hente

Frykten for global resesjon og en aggressiv amerikansk sentralbank som vil få bukt med den rekordhøye inflasjonen har økt dollarappetitten, og rallyet har ifølge nyhetsbyrået mye mer å gå på. Risikoen er at haukete kommentarer fra Fed-sjef Jerome Powell på Jackson Hole-symposiet senere denne uken vil utløse ytterligere kjøpsinteresse.

Dollaren får drahjelp av relativt sterke utsikter for USAs økonomi, og utsikter til ytterligere renteøkninger fra Fed, men støtten kommer også fra svake valutaer i Europa og Japan. De største euro-pessimistene finner vi i JPMorgan Chase & Co., som ser EURUSD i 0,95 ved årsskiftet.

Brenner reserver

Dollarstyrkelsen har også svært skadelig for fremvoksende økonomier, som brenner utenlandsreserver for mer enn 2 milliarder dollar daglig for å beskytte sine valutaer. Ifølge Bloomberg har India, Thailand og Sør- Korea sett et samlet fall for sine reserver på hele 115 milliarder dollar bare i år.

TD Securities vurderer koreanske won, ungarske forinter, brasilianske real og meksikanske peso som de største dumpekandidatene fremover.

– Kombinasjonen av høyere renter og sterkere dollar har utøvet betydelig press på risikosentimentet. Dollarstyrken kan fortsette ut året og trolig inn i neste år, sier RBC Capital Markets-strateg Alvin Tan i Singapore til Bloomberg.