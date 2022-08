Ungarn prøver å avverge EU-kutt

Ungarns regjering er optimistiske etter at de har gjort noen grep i siste liten for å avverge EU-kutt. Ungarn skal ha tilbudt det de kaller en «omfattende» pakke med tiltak som er ment å møte EUs krav om å stanse rettstatens forfall, for å unngå det som i verste fall kan gjøre at de får kutt i finansieringen fra unionen.

Optimist

Ifølge statsråden ved statsministerens kontor, Gergely Gulyas, la den ungarske regjeringen frem forslag til ti juridiske endringer, som er klare for å bli presentert for parlamentet innen utgangen av oktober hvis EU-kommisjonen går med på å avslutte etterforskningen, skriver Bloomberg.

Og selv om Gulyas ikke kom med noen detaljer om hva slags endringer det var snakk om, sa han at han var optimistisk vedrørende utfallet.

EU-kommisjonen har intensivert granskningen av forfallet av rettigheter under statsminister Viktor Orban – det gjelder alt fra uavhengigheten til Ungarns rettsvesen til statusen til minoriteter. Kommisjonen sa forrige måned at Ungarns innsats for å møte unionens bekymringer så langt har sviktet. Og dersom kommisjonen fortsetter å være misfornøyde med Ungarns innsats kan de benytte seg av en ny mekanisme som lar kommisjonen holde tilbake milliarder av euro i finansiering til EU-land som ikke følger unionens prinsipper.

Bruker en måned

Ifølge Bloomberg ble etterforskningen mot Ungarn satt i gang bare noen få dager etter at Orban hadde sikret seg en fjerde periode på rad som statsminister i april.

Kommisjonen sier de nå vil grundig analysere Ungarns svar, før de bestemmer seg de neste skrittene fremover. Det arbeidet vil ta rundt en måned, opplyser en talsperson for kommisjonen.

Hvis kommisjonen konkluderer med de nye tiltakene er «for lite og for sent,» kan Ungarn risikere å få kutt i enten av midler som skal gå til innhenting etter pandemien, den potten er på 5,8 milliarder euro, eller i Ungarns del av EUs 2021-2027-budsjett, som er på 21,7 milliarder euro.

For at et kutt skal bli innført må det godkjennes av et kvalifisert flertall i Det europeiske råd, som består av EU-landenes 27 ledere. Kutt i finansieringen ville vært et hardt slag for Ungarn.