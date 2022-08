Islands sentralbank har besluttet å løfte styringsrenten med 0,75 prosentpoeng til 5,5 prosent, det høyeste nivået på seks år.

Høyningen, sentralbankens åttende siden mai 2021, var i tråd med forventningene på forhånd, ifølge Bloomberg.

Sentralbanken estimerer nå at Islands økonomi vil vokse med nær 6 prosent i år, en oppjustering på rundt 1,3 prosentpoeng fra prognosene fra mai i år. Robust vekst i privat forbruk og raskere opphenting enn tidligere ventet for landets turisme trekkes frem som primære årsaker til oppjusteringen. Det pekes også på at sysselsettingen øker og at ledigheten fortsetter å synke.

Varsler mer innstramming

Samtidig forverres inflasjonsutsiktene, ifølge sentralbanken. I juli var den islandske inflasjonen på 9,9 prosent, det høyeste nivået siden 2009, etter en prisvekst på 8,8 prosent måneden før. Senere i år ventes inflasjonen å nå en topp på nær 11 prosent.

«De dårligere inflasjonsutsiktene reflekterer sterkere økonomisk aktivitet enn det som ble spådd i mai, det samme gjør mer vedvarende boligprisinflasjon og høyere global inflasjon», heter det fra sentralbanken, som tilføyer at inflasjonsforventningene har gått opp ytterligere.

Den islandske sentralbankens pengepolitiske komité vurderer det som sannsynlig at pengepolitikken vil bli enda strammere for å sikre at inflasjonen avtar tilbake mot målet innen akseptabel tid.

Sentralbankens inflasjonsmål er på 2,5 prosent.

Ifølge Bloomberg er det ventet at Islands sentralbank vil heve styringsrenten til 6 prosent innen begynnelsen av neste år.