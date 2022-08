– Nær 0 om to-tre år

Makrostrateg Mike Bell i JP Morgan tror at Fed-sjef Jerome Powell fredag vil varsle fortsatte rentehevinger i omtrent samme tempo som til nå.

Likevel venter Bell at den amerikanske rentetoppen er nådd omtrent ved nyttår. I første halvår 2023, kanskje allerede i første kvartal, kan det første rentekuttet komme. Det er nesten et halvt år tidligere enn hva markedsprisingen tilsier.

Sammen med nedkjølingen av boligmarkedet vil renteinnstrammingen på det tidspunktet ha fått arbeidsledigheten til å begynne å stige, og det er avgjørende for Fed, tror Bell.

Ikke bare venter han at Fed kutter renten ganske tidlig. Også ESB og Bank of England vil følge etter.

– Jeg tror ikke på markedsforventningene til styringsrentene i Storbritannia og eurosonen, rentene vil være lavere enn det. Det er stor sjanse for at disse rentene er nær 0 prosent om to-tre år, sier Bell til Finansavisen.