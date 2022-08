Norsk forbrukertillit til bunns

Forbrukertilliten (CCI) for Norge var minus 26,8 poeng i august, ned fra minus 24,2 i juli, ifølge målingen til Opinion fremlagt fredag.

Forbrukertillitsindeksen (CCI) faller for fjerde måned på rad, og fallet er markant fra juni til juli og videre til august. I august ender indeksen på et nytt historisk bunnivå.

– Alle indikatorene som samlet utgjør forbrukertillitsindeksen går markant ned i august. Vi har aldri registrert lavere verdier for de to indikatorene som er knyttet til husholdningens økonomi, altså nordmenns privatøkonomi. Vi må tilbake til månedene etter oljepriskrisen i 2015 for å finne en lavere verdi for indikatoren forventning til landets økonomi om 12 måneder, sier Henrik Høidahl, fagsjef for politikk og samfunn i Opinion.

CCI er nå 13,5 poeng lavere enn den daværende bunnrekord i april 2020, måneden etter at Norge stengte ned som følge av coronapandemien. Siden mars i år har CCI vært lavere enn den var koronavåren 2020.

(TDN Direkt)