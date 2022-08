Synkende USA-inflasjon igjen

Bare timer før Jerome Powell, president i Federal Reserve, holder årets trolig viktigste tale, fikk han fredag positive nyheter.

Amerikansk inflasjon ser virkelig ut til å ha passert toppen.

For kort tid siden viste konsumprisindeksen at inflasjonen ikke bare falt, men også overraskende mye fra juni til juli. Der analytikerne ventet et fall fra 9,1 til 8,7-8,8 prosent, sank tolvmånedersveksten i konsumprisindeksen til 8,5 prosent.

Kjerneprisene, derimot, utenom mat og energi, ble stående uendret på 5,9 prosent.

Klarere ned

Fed foretrekker imidlertid et annet mål på inflasjonen, PCE, Personal Consumption Expenditure Index. Nå viser også dette målet litt lavere inflasjon. Det var ventet et fall i kjerne-PCE, som igjen er uten mat og energi, fra 4,8 til 4,7 prosent.

Fredagens tall viste et fall til 4,6 prosent.

Hovedforskjellen mellom de to målingene er at konsumprisindeksen forutsetter at husholdningene kjøper den samme miksen av varer og tjenester, uansett hvordan prisene utvikler seg. I PCE ser man i stedet på hva de faktisk kjøper fra gang til gang.

Hvis enkelte priser stiger langt mer enn andre, vil husholdningene normalt trappe ned kjøp av dette, og bruker heller pengene på billigere varer og tjenester. Dermed øker konsumutgiftene mindre enn konsumprisindeksen indikerer.

Konsumet bremser

Målingen viser også at samlede konsumutgifter for husholdningene bare økte 0,1 prosent. Det var ventet en økning på 0,5 prosent.

Dette var en direkte følge av at inflasjonen har gjort et stort innhugg i familiebudsjettene. Etter en økning i disponibel inntekt på 0,7 prosent i juni, falt dette til 0,2 prosent i juli, til tross for kraftig sysselsettingsvekst og høy lønnsvekst.