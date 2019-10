Alle de toneangivende indeksen på Wall Street endte i rødt mandag

Pilen pekte ned for de toneangivende indeksene på Wall Street mandag. Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq Composite endte alle i negativt territorium.

Utviklingen kom i kjølvannet av angrepene mot oljeinstallasjoner i Saudi-Arabia. I tillegg retter investorene fokus mot Federal Reserves rentebeslutning onsdag kveld norsk tid.

Oljeprisen var på det meste opp nær 20 prosent mandag som følge av droneangrepene som rammet to oljeanlegg i Saudi-Arabia natt til lørdag. Ørkenlandet har blitt tvunget til å innstille halvparten av sin oljeproduksjon.

Dermed forsvant umiddelbart 5,7 millioner fat olje per dag fra verdensmarkedet. Bortfallet er det største noen gang, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA).

Selv om kapasitet tilsvarende to millioner fat kan være tilbake i produksjon enten mandag eller tirsdag, så ventes det at det vil ta opp mot to måneder å få produksjonen opp til normalnivået.

– Før hele anlegget er oppe og går igjen snakker vi nok om uker. Det kan legge press på oljeprisen fremover, og vi tror vi kan se nivåer opp mot 70 dollar per fat, mener analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets.

Houthi-opprørerne i Jemen har sagt at det var de som utførte droneangrepene. De jemenittiske opprørerne har ligget i krig mot en internasjonal koalisjon ledet av Saudi-Arabia siden 2015.

USAs utenriksminister Mike Pompeo mener Iran sto bak oljeangrepene. En saudiarabisk militærtalsmann sa mandag at etterforskningen så langt tyder på at iranske våpen ble brukt i angrepene.

På Twitter skriver president Donald Trump at USA vet hvem som trolig er den skyldige. Han skriver at USA er «locked and loaded» og antyder dermed at han er klar for et eventuelt gjengjeldelsesangrep.

Rentefokus

Onsdag kveld norsk tid kommer Jerome Powell og Fed med sin rentedom for september. Markedet priser inn nær 100 prosent sannsynlighet for et 25 basispunkters kutt. Mye av spenningen ligger i hvordan renten guides videre og kommunikasjonen om de økonomiske utsiktene for øvrig. Donald Trump skrev følgende i en dobbelttweet mandag.

«Produsentprisene i Kina falt mer enn de har gjort på tre år på grunn av kinesernes store devaluering av deres valuta sammen med pengepolitisk stimuli. Følger ikke Federal Reserve med? Vil Fed noengang bli med på leken? Dollaren er på det sterkeste nivået NOENGANG! Veldig dårlig for eksporten. Ingen inflasjon... De høyeste rentene...», skrev Trump før han fortsatte.

«USA, på grunn av sentralbanken, betaler MYE høyere renter enn andre konkurrerende land. De kan ikke forstå hvor heldig de er ettersom Jay Powell og Fed ikke har peiling. Og nå, på toppen av det hele, slår oljeprisen. Stort rentekutt. Stimuli!», het det oppsiktsvekkende fra presidenten.

Tremånedersrenten steg 2,8 basispunkter til 1,994 prosent.

Renten på 2-åringen falt 3,7 basispunkter til 1,761 prosent.

Investorene sendte prisen på 10-åringen opp, og renten falt 5,4 basispunkter til 1,844 prosent.

30-åringen yielder nå 2,314 prosent, ned 5,9 basispunkter.

Oljeselskapene toppen vinnerlisten på Dow Jones

Dow Jones falt 0,52 prosent til 27.076,82 på Wall Street mandag.

På vinnerlisten finner vi Chevron og Exxon Mobil som steg henholdsvis 2,16 og 1,50 etter mandagens oljeprisbyks.

Kjemikalselskapet Dow Inc var også blant vinnerne og klatret 1,62 prosent.

På taperlisten endte Walt Disney som falt tilbake 1,62 prosent. Toppsjefen hos underholdningsgiganten, Bob Iger, har trukket seg fra styret i Apple etter at selskapene planlegger å lansere konkurrerende strømningstjenester, Disney+ og Apple TV+.

Apple endte for øvrig dagen opp 0,53 prosent.

Konsumentselskapene Procter & Gamble og Walmart var også blant taperne og falt henholdsvis 1,95 og 1,65 prosent.

Storstreik sender General Motors rett ned

S&P 500 endte dagen ned 0,31 prosent til 2.997,96.

En av de største taperne var General Motors som falt hele 4,30 prosent.

Etter at samtalene mellom General Motors (GM) og arbeidsorganisasjonen United Auto Workers (UAW) brøt sammen søndag har om lag 48.000 arbeidere blitt tatt ut i streik.

«Ingen kontrakt, ingen biler!» skal en rekke streikende arbeidere ha ropt utenfor General Motors produksjonsfabrikk i Detroit, ifølge CNBC. Arbeiderne er også svært misfornøyd med lønnsstrukturen i selskapet der en ansatt bruker åtte år på å nå det høyeste timelønnsnivået ved produksjonslinjen. I tillegg er arbeiderne på generelt grunnlag misfornøyd med lønnsnivået.

Analytikerne hos Bank of America estimerer en daglig kostnad på om lag 90 millioner dollar, tilsvarende i overkant av 800 millioner kroner, forbundet med streiken.

American Airlines var også blant taperne og falt 7,28 prosent.

Oljeprodusenter som Marathon Oil og ConocoPhllips endte på vinnerlisten med en oppgang på henholdsvis 11,54 og 9,07 prosent.

Transocean klatret hele 13,44 prosent på New York-børsen.

Nedgang også i tech

Nasdaq Composite endte ned 0,28 prosent til 8.153,54 på Wall Street mandag.

HSBC oppgraderte både Uber og Lyft til Kjøp fra tidligere Hold, men kuttet kursmålet på de disruptive taxi- og teknologiselskapene til henholdsvis 44 (49) og 62 (67) dollar.

Uber endte dager opp 3,49 prosent til 34,41 dollar, og Lyft klatret 3,67 prosent til 47,79 dollar.

Microsoft falt 0,72 prosent til en markedsverdi på 1.041 milliarder dollar.

Tesla falt 0,97 prosent.

Netflix steg beskjedne 0,05 prosent.

Facebook mistet 0,52 prosent av markedsverdien under handelen mandag.

Alphabet falt 0,67 prosent.

Amazon måtte også se 1,71 prosent av markedsverdien fordufte.

Gullprisen steg 0,41 prosent til 1.505,70 dollar per unse.

VIX, populært kalt fryktindeksen, klatret 6,77 prosent til 14,67 poeng.